Descontração e alegria marcou o encontro de Mulheres Agricultoras de Mafra

A gerente regional da Epagri, Bernadete Grein, explicou que o encontro é uma forma de valorizar as mulheres do campo e também proporcionar um espaço de lazer, tirando as agricultoras da rotina

A tarde de quinta-feira, 23, foi dedicada às mulheres agricultores de Mafra. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) – regional de Mafra, organizou o 7º Encontro de Mulheres Agricultoras de Mafra no London Club.

A gerente regional da Epagri, Bernadete Grein, explicou que o encontro é uma forma de valorizar as mulheres do campo e também proporcionar um espaço de lazer, tirando as agricultoras da rotina. A extensionista social da Epagri, Ana Paula K. Machado, foi a responsável pela organização do evento que contou com palestra, apresentação artística e confraternização.

Segundo Bernadete, este ano foi feito o desafio e montado a mesa das comadres, onde cada mulher levaria um prato de comida para somar ao coquetel. Para surpresa, a participação foi unânime. Outro destaque foi a participação nos prêmios sorteados, que foi aderido por muitas agricultoras que trouxeram os prêmios.

O ponto alto do evento foi a palestra “A Mulher e o Essencial” ministrada pela Roseli Trierweiller, membro do Clube Soroptimista Internacional. Segundo a palestrante, o objetivo era falar sobre cada mulher e sues desafios durante a vida.