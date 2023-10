Desenho da aluna Mirela Krupacz dos Santos será capa do carnê da coleta de resíduosde 2024

O desenho da aluna Mirela Krupacz dos Santos, da 4ª série da EMEF da EMEB Avencal do Saltinho vai ser capa dos carnês de cobrança da taxa da coleta de resíduos de Mafra para 2024. O segundo colocado foi o desenho de Isabela Rank Soaki, do CEMMA e o terceiro lugar ficou com Richard Saybot Woehl, da EMEB Evaldo Steidel. Este foi mais um concurso que a Seluma Serviços de Limpeza Urbana de Mafra, empresa responsável pela coleta de resíduos em Mafra, realizou junto aos alunos da rede municipal de ensino.

O tema escolhido para esta edição foi “A importância da Coleta Seletiva para a Sustentabilidade Ambiental”. Participaram alunos do 4ºano das escolas da rede Municipal de ensino.

O Prefeito Emerson Maas parabenizou os alunos pela participação, criatividade e consciência ambiental; à Educação de Mafra pelo trabalho de conscientização junto aos alunos e à empresa por incentivar a coleta seletiva entre as crianças.

Recuperação e melhoria socioambiental

A Seluma esteve representada por Daiane Hornburg, Luiz Felipe Santana e Juan Gonçalves, que se manifestaram dizendo estarem muito felizes com o resultado, engajamento e comprometimento dos professores, diretores e alunos com o concurso capa do carnê de cobrança 2024. “Acreditamos que por meio do concurso conseguimos sensibilizar e promover uma cultura sobre a importância da preservação do meio ambiente e da separação e reciclagem dos resíduos no cotidiano de todos, e contribuir, com a mudança de nossos valores e ações, para a proteção, recuperação e melhoria socioambiental”, afirmaram .

Premiação

O desenho vencedor será estampado nos carnês de cobrança da Seluma em 2024 e a autora recebeu como prêmio uma bicicleta e uma mochila com guloseimas. A segunda colocada recebeu uma mochila com guloseimas e um jogo educativo e o terceiro colocado recebeu uma mochila com guloseimas.

A realização foi da empresa Seluma Serviços de Limpeza Urbana de Mafra em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e escolas envolvidas.