Desenvolvimento comercial e industrial foi tema de reunião em Mafra

O desenvolvimento econômico do município será pauta constante na gestão do prefeito Emerson Maas. Sendo assim, na última quarta-feira (06), ele e o secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, receberam Aroldo Bueno, empresário do Condomínios Industriais e Cláudio Bueno, advogado, para tratarem sobre a possibilidade (estudo) de implantação de uma “companhia de desenvolvimento” em Mafra.

De acordo com Cláudio Bueno, o objetivo desta ação é atrair indústrias, grandes empresas e alavancar o emprego e o progresso. Ele comentou sobre uma experiência semelhante no município de Fazenda Rio Grande (PR). “Foi demonstrado que em Fazenda Rio Grande a experiência foi satisfatória, com várias empresas instaladas pela companhia de desenvolvimento”, explicou. Na reunião ainda foi apresentado o molde utilizado naquele município, que pode ser empregado em Mafra, “porém com atualização da Lei 13.303 que traria mais amplitude ainda na criação da companhia”, concluiu Cláudio.

Saiba mais – Lei 13.303

Conhecida também como Lei das Estatais e segundo o regulamento, ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

