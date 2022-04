Detentos do Presídio de Mafra auxiliam nos reparos das ruas

Desde a segunda-feira, dia 11 de abril, 6 detentos já julgados, do Presídio Regional de Mafra estão realizando reparos de lajotas das ruas da cidade.Os trabalhos são fruto de nova parceria com o Governo do Estado, por meio do Termo de Parceria Laboral (2019/001), assinado entre a Prefeitura de Mafra e a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducacional.

O expediente dos detentos será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com intervalo para almoço. Todo o trabalho será  acompanhado por pessoas capacitadas em garantir a ordem e a segurança da sociedade e dos detentos.

Benefícios mútuos

A ação trará benefícios mútuos, tanto para o município como para os detentos. O Prefeito Emerson Maas falou da importância da iniciativa por proporcionar a oportunidade de reinserção na sociedade e ao mercado de trabalho. “Acreditamos que toda pessoa tem o direito a uma segunda chance e aqui eles estarão contribuindo para a manutenção da cidade”, afirmou. Para os detentos o benefício será a possibilidade de diminuição da pena, pois a cada três dias trabalhados, terão remissão de um dia.

O Termo de Parceria Laboral foi celebrado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, com a interferência do Departamento de Administração Prisional – DEAP, por meio da Penitenciária Industrial de Joinville – Fundo Rotativo da Penitenciária e a Prefeitura de Mafra.

