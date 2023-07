Dia 29 tem Arraiá da Prevenção na ESF Restinga

Compartilhar no Facebook

Um sábado dedicado à prevenção da saúde, com tema Arraiá da Prevenção. Esta é ação que a ESF Ver. Edson Luiz Schultz, na Restinga, realiza no sábado, dia 29, das 8 às 16 horas.

No Arraiá da Prevenção vai ser possível fazer avaliação odontológica, coleta de preventivo, testes rápidos e ainda colocar as vacinas em dia. É importante fazer o agendamento de preventivo na recepção da unidade de saúde ou via whatsApp (47) 99252-1482.

Serviço: