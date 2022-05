Dia D contra Dengue será realizado neste sábado em Mafra

A ação será realizada em três bairros da zona urbana de Mafra das 8 às 12 horas

Neste sábado, 28, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal da Saúde em parceria com o 5º RCC – 5º Regimento de Carros de Combate realizará um dia de mobilização – Dia D contra dengue. Essa ação consiste na visita dos Agentes de Controle de Endemias (ACE), dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e pessoal do exército à casa das pessoas dos bairros Faxinal, Jardim América e Jardim do Moinho, das 8 às 12 horas. Na ocasião serão feitas orientações sobre prevenção e se o morador permitir, vistorias nos quintais das casas em busca de focos do mosquito (larvas do Aedes aegypti).

De acordo com a Secretaria de Saúde, esses bairros foram primeiramente contemplados com a ação por serem considerados locais de risco – bairros onde foram encontradas as larvas do mosquito Aedes aegypti.

A finalidade dessa ação, segundo a Secretaria de Saúde, é de reforçar na população a necessidade de um cuidado constante, visando à eliminação de depósitos (latas, pneus, garrafas, lonas, vasos de plantas, etc.) que podem acumular água parada, evitando assim os focos do mosquito e as doenças transmitidas por ele. “Essa ação é extremamente relevante para reforçar a importância do cuidado e prevenção às doenças transmissíveis pelo mosquito e a intenção da secretaria é fazer com que essa ação se torne rotina nos bairros”, declarou o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

Serviço:

Dia D contra a Dengue

Data: 28 de maio – Sábado

Horário: das 8h00 às 12 horas

Bairros: Faxinal, Jardim América e Jardim do Moinho

Realização: Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o 5º RCC – 5º Regimento de Carros de Combate.