Dia D da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é neste sábado

A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza já está em andamento em Mafra. No período de 10 de abril (dia de início da campanha) a 30 de abril, segundo dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Mafra, foram aplicadas 4.740 doses de vacina, sendo 30,06% da população alvo. Apesar desta procura, neste sábado, 04 de maio, acontece o Dia D de mobilização nacional, dia em que as salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família de Mafra estarão funcionando no horário das 8 às 17 horas. A campanha continua até o dia 31 de maio.

Dados da vacinação de 10 a 30 de abril

Grupo Prioritário Qde. Pessoas Mafra Qde. Pessoas vacinadas Percentual Crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) 4.109 1.456 35,43% Idosos com 60 anos ou mais de idade 5.928 2.667 44,99% Professores das escolas públicas e privadas 708 128 18,08% Gestantes 574 216 37,63% Puérperas (até 45 dias após o parto) 94 61 64,89% Trabalhadores da saúde 1.024 363 35,45% Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais 3.330 940 28,23% Funcionários do sistema prisional e profissionais das forças de segurança e salvamento (policiais, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. – 50 –

Meta de imunização

Em Mafra, a meta 2019 é imunizar aproximadamente 16 mil pessoas, entre elas 90% da população dos grupos prioritários. No ano passado, com a mesma meta, apenas 85,36% dos grupos prioritários receberam a dose da vacina. Vale ressaltar que neste ano o Programa Nacional de Imunização ampliou em um ano a faixa etária da vacinação para crianças e, até o dia 30 de abril, foram vacinados 30,06% dos grupos prioritários, o que alerta para que os indivíduos que se encaixam nestes grupos procurem as unidades de saúde para imunização.

Orientação da Saúde

A Vigilância Epidemiológica de Mafra orienta a toda população que, para sistematizar o atendimento a estes grupos, as pessoas devem ter em mãos a carteira de vacinação. Para os professores das escolas públicas e privadas será necessária apresentação de documentação que caracteriza esta profissão. Já para as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outra condição clínica especial independente da idade, é necessária prescrição médica especificando o motivo da indicação da vacina que deverá ser apresentada no ato da vacinação.

Salas de Vacina em Mafra

Mafra conta com 10 salas de vacinas credenciadas, que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

DIA D DE MOBILIZAÇÃO

Quando: 04 de maio – sábado

Horário: das 8 às 17 horas

Onde: em todas as 10 salas de vacina do município

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde / 3645-3931, Vigilância Epidemiológica / 3642-5867 e nas ESFs.