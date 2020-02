Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a o Sarampo é neste sábado

Teve início na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo que se estende até o dia a 13 de março e neste sábado, acontece o “Dia D” de mobilização nacional contra o SARAMPO. Em Santa Catarina, a estratégia é manter a elevada cobertura vacinal, resgatar a população suscetível e interromper a circulação do vírus no estado.

ORIENTAÇÃO DA SAÚDE

A população alvo desta campanha são todas as pessoas com idade entre 6 meses a 49 anos que não possuem todas as doses da vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o sarampo deve seguir o seguinte esquema vacinal:

6 meses de vida: dose zero

1 ano de idade: primeira dose – tríplice viral

1 ano e 3 meses: segunda dose – tetra viral (DU)

Até 29 anos de idade: a pessoa precisa ter duas doses

De 30 a 49 anos de idade: a pessoa precisa ter pelo menos uma dose da vacina

SALAS DE VACINA EM MAFRA

Mafra conta com 10 salas de vacinas credenciadas, que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

Policlínica Municipal – Rua Doutor Mathias Piechnick, nº 37, no Centro (ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS). 3641-5200;

SF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

DIA D DE MOBILIZAÇÃO CONTRA O SARAMPO

Quando: 15 de fevereiro – sábado

Horário: das 8 às 12h e das 13 às 17h

Onde: em todas as 10 salas de vacina do município

Mais informações: Secretaria Municipal de Saúde / 3645-3931, Vigilância Epidemiológica / 3642-5867 e nas ESFs.