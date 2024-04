Dia D da vacinação em Mafra aplica mais de 1700 doses

Chegando ao total de 1773 doses aplicadas, o Dia D de vacinação contra Influenza (gripe) e atualização da carteirinha com outras vacinas, o sábado, 13 de abril, levou os munícipes às ESFs que ficaram abertas exclusivamente para vacinação, das 8 às 17 horas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, o Dia D de vacinação é crucial para maximizar a eficácia das campanhas de vacinação, alcançando um grande número de pessoas de forma eficiente, promovendo a conscientização e prevenindo doenças graves.

Dia D proveitoso

Segundo a Vigilância em Saúde, “foi um dia proveitoso, com comparecimento da população nas unidades abertas. Ao concentrar esforços em um único dia ou período específico, é possível alcançar um grande número de pessoas de forma eficiente, especialmente aquelas que podem ter dificuldades para acessar serviços de saúde durante a semana”, explicou a Gerente de Vigilância em Saúde, Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld. Ela também aproveitou a oportunidade para se vacinar e também as suas filhas, pois as três fazem parte do grupo prioritário. “Minha filha mais velha tem 5 anos e tem asma e a mais nova tem 9 meses. Levei as crianças para tomarem a vacina por ser de suma importância para não desenvolverem a forma grave da gripe, tenho medo, pelo fato dela ter asma, uma complicação é tudo que não quero, vacinas salvam vidas, precisamos vacinar nossas crianças, vacina é um ato de amor”, declarou a gerente, que tomou vacina por ser profissional de saúde.

A professora Ana Cláudia Salvador Machado, contou que toma vacina todo ano. “Já sabia da campanha e optei pelo Dia D porque trabalho durante a semana. Prevenir a gripe é importante para a nossa saúde. Meus pais tomam todo ano”, disse. Ela também contou que faz questão de vacinar o filho de 22 anos. “Quando não faço pelo SUS, pago particular, pois assim a família está protegida”.

Já psicóloga e puérpera (bebê com 19 dias) Isabelly de Lima Lanski Tschoeke, contou que aproveitou a disponibilidade do Dia D. “Quanto mais toma-se vacina, mais a gente está se protegendo e a população em geral. Enquanto mãe, eu penso na vacinação por mim e pelo meu filho mais ainda”.

Ainda dá tempo

Quem não compareceu ao Dia D, pode procurar a ESF mais próxima de casa para colocar em dia a caderneta de vacinação. A Campanha Nacional de vacinação contra influenza e tétano vai até o dia 31 de maio.

Vacinação em números

A Secretaria de Saúde de Mafra divulgou o total de doses aplicadas desde dia 25 de março – início da campanha, até 13 de abril (Dia D). Foram 5470 doses aplicadas, sendo somente no dia 13, 1360 doses de influenza e outras 413 de outras vacinas.

Vacinação em dia – Dia D nas ESFs

