Dia D de Multivacinação em Mafra aplicou mais de mil doses de vacina

Apesar do tempo instável do último sábado (16), os pais levaram seus filhos às salas de vacinação de Mafra para atualizar a carteirinha de vacinação.

Ao todo, foram aplicadas 466 doses que fazem parte do calendário do esquema vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade (14 anos 11 meses e 29 dias).

Também foi feita aplicação da vacina contra Covid-19 em adultos, sendo terceiras doses (dose de reforço) para profissionais da saúde e idosos, além de segundas e primeiras doses, totalizando 811 doses aplicadas.

Entre doses do calendário vacinal de crianças e adolescentes e vacinas contra Covid-19, ao todo foram 1277 vacinas aplicadas. As unidades ficaram abertas das 8 às 17 horas com as equipes preparadas para receber o público-alvo.

Para quem não aproveitou o dia D, vale lembrar que a campanha de multivacinação segue até o dia 29 de outubro.

