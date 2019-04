“Dia da Família” estreita laços entre família e escola Campo da Lança

Compartilhar no Facebook

A escola Campo da Lança realizou no último sábado (27), o Dia da Família na escola, com a presença dos pais, professores, alunos e comunidade em geral. O objetivo é estreitar os laços entre a família e a escola. Durante a tarde, houve palestra com o Joel Pavan sobre a importância da participação dos pais na vida escolar dos filhos, além de piquenique, gincana e ainda a Feira de Troca de Livros.

Para a gestora da unidade, Daiane Ruthes Jusviack, o “Dia da Família”, em seu segundo ano, foi muito produtivo, com o comparecimento em massa das famílias, reunindo mais de 200 pessoas. “Muitos pais vieram agradecer a oportunidade de parar uma tarde e poder refletir sobre a família e dedicar um tempo de qualidade a seus filhos”, declarou.

