Dia do Circo é comemorado com solidariedade em Mafra

O dia 27 de março foi escolhido como Dia do Circo em homenagem ao palhaço brasileiro Abelardo Pinto (1897–1973), conhecido popularmente como Piolin, que nasceu nessa data em 1897. Piolin era considerado um grande palhaço, que se destacava pela enorme criatividade cômica e pela habilidade como ginasta e equilibrista.

Diante desta importante data, o Circo Social realizou na última sexta-feira (25) uma apresentação especial nos dois períodos (manhã e tarde) na Escola Estadual Professor Gustavo Friedrich, localizada na Restinga em Mafra. O evento contou com aproximadamente 265 alunos que puderam conferir de perto a apresentação circense, bem como se encantar com as personagens infantis que compõem o Circo Social.

Um dia repleto de magia e encanto foi preparado com muitas atividades realizadas com dedicação pelos professores e funcionários da escola, trazendo toda a magia do circo para as crianças.

A apresentação foi comemorada ainda com solidariedade, pois os alunos, professores e funcionários trouxeram suas doações para a campanha “Páscoa Solidária – Circo Social – 2022”, que arrecadou alimentos, doces e chocolates que serão destinadas para as famílias e crianças em vulnerabilidade social, atendidas pelo Circo Social em toda Mafra e Rio Negro.

