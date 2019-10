Dia Internacional do Idoso é comemorado pelo SCFV com semana festiva

Em comemora√ß√£o ao Dia Internacional do Idoso (1¬ļ de outubro), a Secretaria Municipal de Assist√™ncia Social e Habita√ß√£o, por meio do Servi√ßo de Conviv√™ncia e Fortalecimento de V√≠nculos ‚Äď SCFV realizou, durante os dias 1, 2 e 3 de outubro, atividades alusivas √† data. No dia 1¬ļ, na sede do SCFV, houve ben√ß√£o aos idosos feita pelo di√°cono Dorvalino da Silva, da par√≥quia Nossa Senhora Aparecida. Na celebra√ß√£o houve uma reflex√£o sobre o envelhecimento e a coordenadora de prote√ß√£o social b√°sica, Joci Ribas, fez uma mensagem que foi lida para todos. J√° no dia 2, foi a vez da sess√£o-pipoca, com a exibi√ß√£o do filme ‚ÄúO Ex√≥tico Hotel Marigold‚ÄĚ. E no dia 3, o j√° tradicional almo√ßo no Recanto Padre Francisco Hable, com muita m√ļsica e baile para todos.

A primeira-dama do munic√≠pio, Iara Bielecki, compareceu ao almo√ßo e parabenizou a todos pelo dia festivo, transmitindo tamb√©m as sauda√ß√Ķes do prefeito Wellington Bielecki.

Segundo a secret√°ria da pasta, K√°tia Borges Saliba, realizar esse tipo de confraterniza√ß√£o no dia do idoso faz parte da cultura local que vem valorizando a participa√ß√£o do idoso na sociedade, atrav√©s do respeito e leis espec√≠ficas como a recente lei n¬ļ 4.422, de 16 de setembro de 2019 ‚Äúque torna obrigat√≥ria a fixa√ß√£o de informativo que trata sobre a prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente aos demais idosos‚ÄĚ.

Mensagem aos Idosos

A melhor idade: “Envelhecer √© uma d√°diva que deve ser encarada n√£o como uma perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida” (Autor desconhecido).