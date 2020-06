Dia Mundial de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas foi lembrado pelo SCFV de Mafra

A segunda-feira, 15 de junho, foi um dia que não passou despercebido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação da Prefeitura de Mafra.

Mesmo sem fazer pedágio educativo ou caminhadas, equipe da secretaria em parceria com a Mako Equipamentos Fotográficos fez uma ação conscientizadora: confeccionou e distribuiu 2850 máscaras na cor roxa em diferentes locais.

De acordo com a Coordenadora da Proteção Social Básica, Joci Ribas, a Secretaria comprou o TNT com recursos do Fundo Municipal da Assistência Social e a Mako confeccionou as máscaras. “Entregamos para colegas da Prefeitura, no Supermercado Condor – parceiro em várias campanhas – Farmácia Popular e no ESF Vista Alegre.

O objetivo foi alertar que em nosso município existe violência contra a pessoa idosa e que devemos denunciar estas atitudes”, disse a coordenadora. Essa realidade é revelada ainda pelo CREAS de Mafra, onde o maior índice de atendimentos se concentra na violência contra o idoso. “A gente vê a necessidade de estar alertando à população quanto a essa violência que infelizmente é tão próxima da gente”, reforçou Joci. Já a secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, salienta que todas as iniciativas que visam o combate à Covid-19 são bem-vindas. “Ações solidárias fazem bem a quem pratica e principalmente a quem as recebe. Agradecemos sempre aos nossos parceiros por iniciativas como esta”, finalizou a secretária.

Para denunciar casos de violência basta ligar para o disque 100 – as ligações são sigilosas e anônimas.