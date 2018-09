Diário online será implantado nas escolas de Mafra no próximo ano

A educação de Mafra vai inovar em 2019 com a implantação do Diário Online, que pretende disponibilizar todas as informações do aluno, como notas, faltas, boletins, históricos escolares ou ainda matrículas,de forma totalmente digital, por meio do i-Educar. Será a vida dos alunos e planos de trabalhos dos professores acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar onde haja internet, pelos pais e pela Secretaria de Educação, através inclusive dos celulares. Esse sistema permite também a gestão das informações de ensino e pedagógicas das unidades escolares e ainda a gestão administrativa integrada à Secretaria Municipal de Educação.

As informações serão inseridas pelos professores e secretários das escolas e poderão ser acompanhadas pelos pais, os quais também poderão receber notificações sobre ocorrências disciplinares dos alunos por e-mail ou SMS, sendo possível, inclusive, interagir com a escola.

Para tratar da efetiva implantação do sistema em Mafra, gestores, coordenadores e secretários das escolas participaram neste mês, da primeira reunião sobre o i-Educar, quando foram abordados os temas: Diário do professor, APP, além de estoque e alimentação escolar.

Acompanhando a vida escolar dos filhos

Estamos muito entusiasmados com a implantação desse novo sistema, pois com ele Mafra acompanha a evolução e se insere na era digital, um caminho que consideramos sem volta e que resultará em ganhos para todos, quer professores, pais e alunos, além de permitir a formação de um banco de dados sempre atual, através do qual os pais podem acompanhar o dia a dia da escola dos seus filhos através de computadores ou smartphones, explicou a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado. “A vida escolar dos nossos filhos estará na palma das nossas mãos, e teremos uma comunicação rápida entre escola e a família a partir do ano que vem”, declarou. Ela destacou os benefícios quanto à transparência de dados – “hoje uma exigência da sociedade e uma obrigação dos órgãos públicos”, e falou ainda da organização e padronização do trabalho, de documentos e processos na rede municipal de ensino.

Economia de papel e sustentabilidade

Outra grande vantagem destacada pela Secretária diz respeito à economia – principalmente de papel – que o sistema irá gerar em cada unidade escolar, uma vez que tudo estará registrado e acessível de forma digital. “Precisamos estar atentos em levantar reflexões quanto à possibilidade de unir a gestão da educação a outros temas como economia e meio ambiente. “Com o sistema estaremos economizando recursos públicos e naturais, uma vez que a utilização de papel será muito menor em relação aos dias atuais”, declarou referindo-se ao abandono das formas triviais de uso do papel, substituindo-as por formas digitais. “Os tempos modernos exigem ações como uso das tecnologias disponíveis em nossas unidades de trabalho, substituindo o consumo desenfreado de papel, o que resultará em benefícios para toda a sociedade”, concluiu.

i-Educar

O sistema i-Educaré um software de gestão escolar que auxilia as Secretarias de Educação e instituições de ensino a gerenciar escolas, bibliotecas, transporte escolar, alunos e servidores. Totalmente online, auxilia no gerenciamento integrado e centralizado de informações de ensino e pedagógicas, das redes municipais de ensino.

Para o professor o sistema significa o diário eletrônico em seu bolso, que dará apoio à gestão da sala de aula e através do qual poderá acompanhar a vida escolar do aluno, além de ser uma ferramenta para controle de frequência e diário de classe.

Para a Secretária de educação será a tecnologia que descomplicará a gestão escolar. Oferecerá transparência no acompanhamento da administração e coordenação, otimização de tempo no gerenciamento de processos e ainda possibilitará uma gestão guiada por dados pedagógicos.

Para a Secretária da escola representará o acesso fácil e rápido às informações do dia a dia; a emissão de documentos com mais agilidade e a integração em um clique com o Censo Escolar.

E para o Técnico de TI será um software livre para a Gestão Escolar, além de uma solução de baixo custo e com autonomia para desenvolvimento e manutenção, podendo sempre contar com um time de especialistas à disposição.

Desenvolvido originalmente pela Prefeitura de Itajaí – o i-Educar é distribuído por meio de licença Publica Geral GNU/CPL no Portal do Software Público Brasileiro.