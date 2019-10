Documentário sobre a Ponte Metálica “Dr. Diniz Assis Henning” vai para etapa estadual da 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa

O documentário sobre a Ponte Metálica “Dr. Diniz Assis Henning”, dos alunos Jhonatan Luiz de Oliveira, Matheus Antônio Stanzack Honorato e Marlon Martinez M. Neto, da EEB Barão de Antonina, orientados pela professora Eliane Aparecida Alpinhaki, foi classificado para a fase estadual da 6ª Olimpíada de Língua Portuguesa.

Confira a sinopse do documentário.

Categoria: Documentário

Número: 401.681

Título: Ponte Dr. Diniz Assis Henning

Texto: Sinopse

O tema central do documentário é a Ponte Metálica, que interliga as cidades de Rio-Mafra. Trata-se de um patrimônio memorial cuja história marca as duas localidades e lendas urbanas a circundam. Dia após dia as pessoas transitam pela ponte sem se dar conta da sua importância, devido a isso destacamos esse patrimônio como um dos mais importantes da região.

Argumentos

Inaugurada em 22 de novembro de 1896, a ponte metálica, Dr. Diniz Assis Henning foi montada as margens do Rio Negro.

Ponte na qual faz o ligamento das cidades de Rio Negro-PR e Mafra-SC.

Apesar da ponte ser utilizada diariamente por centenas de pessoas, muitas não sabem nada sobre sua origem e nem sobre ela.

Bom, popularmente conhecida como ponte metálica, suas dimensões são de 7 metros de largura, 8,10 metros de altura. Enquanto em seu comprimento tem 71,46 metros, a sua parte metálica, onde somando com os viadutos de acesso, totaliza 110 metros de comprimento.

Já quando falamos sobre sua origem, é correto afirmar que houve um erro em seu tamanho, basta olhar as taludes que margeiam o Rio Negro.

Não se sabe bem certo porque esse erro aconteceu, mas há duas versões que relatam essa origem da ponte.

A primeira versão conta que havia duas pontes prontas na Bélgica, uma delas era para uma cidade na África e a outra, era para aqui em Rio Negro, mas no porto de embarque, elas acabaram sendo trocadas, e a que era para ir para a África, acabou vindo parar em Rio Negro, deixando assim a nossa cidade com a ponte menor.

Já a segunda versão contada, diz que os engenheiros que tiraram as medidas para construção da ponte erraram, pois tais medidas foram tiradas em época de seca. Assim mandando para a Bélgica as medidas erradas.

E bom, segundo uma pesquisa realizada por Marc Storms, foram achados arquivos que comprovariam essa historia das medidas erradas.

Esse arquivo mencionaria o pedido enviado para a Bélgica. “Uma ponte de super estrutura metálica de 70 metros de vão livre e 7 metros de largura.”

Enfim, a ponte Dr. Diniz Assis Henning foi tombada como patrimônio histórico estadual em 28 de setembro de 1999, fazendo, de certa forma até hoje, parte da vida de cada um de nós.

Toda a narrativa foi apresentada em off em ritmo normal, utilizando imagens e gravações em drone. Todos os fatos narrados foram informações a respeito do tema central.

Roteiro

As primeiras imagens mostram uma visão mais aberta da ponte, seguida de uma visão fechada, em primeira pessoa. Observa-se que o passeio dado em ambos os sentidos são cenas corriqueiras. Em tom informativo o narrado conta os fatos históricos, bem como a lenda que a cerca, deixando claro a importância de conhecer a história que faz parte de nossas vidas. Todo o documentário foi pensado para retratar a forma mais comum para o público, as imagens aéreas mostram a plenitude da Ponte Metálica, demonstram um outro olhar sobre a ponte.

Sua bela história é recontada através das imagens antigas conseguidas graças a pessoas que cedem seus acervos para a humanidade.

No final do vídeo as imagens se repetem para demonstrar um ato do cotidiano visto diariamente o qual nem se percebe. Por fim, a cópia do documento que comprova uma das “lendas”.