Doença celíaca e saúde mental foram temas de capacitação para profissionais da Saúde de Mafra

Abrir o diálogo frente às demandas dos profissionais da saúde que atendem diariamente casos de doença celíaca e de saúde mental foi o objetivo da capacitação para 50 profissionais da Saúde de Mafra, que aconteceu na tarde da última quarta-feira, dia 19, na Amplanorte. Essas temáticas abordadas fazem parte do NEP – Núcleo de Educação Permanente – que visa a atualização profissional, aperfeiçoamento da qualidade no atendimento e o manejo clínico dos usuários do SUS.

TEMÁTICAS

A “Doença Celíaca” foi abordada pelo médico Everson Fernando Malluta, doutor em medicina e professor titular da Univali/Itajaí. O enfoque de sua palestra deu-se na importância do diagnóstico da doença, como fazê-lo, dados e os principais problemas que as famílias e pacientes enfrentam após a comprovação da doença. “Quem tem essa doença não pode comer alimentos que contém glúten. Abordei como isso pode ser trabalhado e as perspectivas futuras de tratamento e que por enquanto, é só dieta alimentar”, explicou. Everson colocou ainda que o paciente pode levar uma vida normal e quando começa a dieta, melhora sua qualidade de vida.

A segunda palestra, sobre saúde mental, abordou o tema “transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e dependência química”, com a médica Andrea Nolli Malluta, mestre em Educação pela Univali. Neste espaço foi possível a discussão sobre os temas, como identificá-los e os encaminhamentos necessários dos pacientes.

PARTICIPAÇÃO

O público-alvo da capacitação foram os médicos e enfermeiros da Atenção Básica, profissionais do CAPS, NASF, Policlínica Municipal, Núcleo Materno Infantil, UPA e ATENA. Vale destacar que a Secretaria de Saúde de Mafra realiza capacitações periodicamente por meio do NEP a fim de manter os profissionais atualizados sobre os diversos temas relacionados à saúde da população.