Domingo teve duas goleadas no Municipal de Futebol da Série A de Mafra

O domingo foi de futebol e lazer na praça de esportes do Vasco da Gama de Bela Vista do Sul, com a realização de três jogos válidos pela quinta rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Mafra da Série A.

No primeiro jogo da manhã, nenhuma surpresa o favorito MEC/Posto Mallon, aplicou uma goleada de 09 a 02 no Bar da Dora. Destaque para o atacante Sullivan, autor de 04 gols.

Abrindo os jogos da tarde, outra goleada no confronto, entre as equipes representantes da Vila Peschel. O Torino aplicou uma sonora goleada de 12 a 01 no Santa Cruz. Destaque para Aurélio Partala, autor de 04 gols. Há de ressaltar que o Santa Cruz compareceu somente com 08 jogadores e foi uma presa fácil para o Torino.

Com a vitória,  o Torino carimbou sua classificação às semifinais, com 09 pontos e encerrou sua participação nesta fase classificatória, com três vitórias e uma derrota.

Na partida de fundo o melhor jogo da rodada foi entre a equipe da casa o Vasco da Gama e o Coeio FC. O Vasco chegou a abrir 03 a 01, no segundo tempo, após o empate em 01 a 01, no primeiro tempo. O Coeio muito bem organizado e com um plantel de jogadores de muita qualidade, chegaram ao empate em 03 a 03, placar final. O Coeio FC, chegou aos sete pontos em três jogos disputados e agora disputa sua classificação às semifinais, enfrentando o Santa Cruz da Vila Peschel.

Próxima Rodada

No próximo domingo (31/07) a localidade do Butiá dos Tabordas recebe a sexta rodada da fase classificatória.

09h30min РButuca EC x Gr̻mio Saltinho

13h30min РAMAEC do Campo da Lan̤a x MEC/Posto Mallon

15h30min – Milionários Butiá Tabordas x Vasco da Gama de Bela Vista do Sul

OBS: Milionários e Vasco da Gama fazem jogo decisivo, para permanecer na Série A, uma destas equipes, cairá para a Série B em 2023.

O campeonato é uma promoção da Prefeitura Municipal de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e DME.