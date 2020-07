Dos 196 testes realizados na população do interior de Mafra, apenas 1 caso positivo

2ª fase dos testes da área urbana também foi realizada no último final de semana e 6 novos casos foram diagnosticados. No total, foram mais 450 testes realizados

Dando continuidade à ação “Testa Mafra Covid-19”, neste último final de semana, 25 e 26 de julho, a Secretaria de Saúde, realizou mais uma etapa da testagem rápida para covid-19 para os moradores da área rural e urbana que se inscreveram para participar da ação.

No sábado, foram testadas 196 pessoas moradoras da área rural, e apenas uma teve resultado reagente para a doença. A secretária da pasta, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, explica este baixo número. “As pessoas residem mais separadas e onde não há aglomerações e, portanto, a disseminação do vírus é menor. Mesmo assim, a população do interior deve adotar as medidas não farmacológicas de prevenção, como distanciamento social, uso de máscara, higienização constante das mãos, entre outras”.

Já a população da área urbana teve a 2ª etapa de testagem, apresentando seis resultados reagentes. “Nesta fase observamos que mais pessoas já tiveram a doença e não estão mais transmitindo. Mesmo assim, a população não pode se descuidar, pois estamos em transmissão comunitária, onde acontece a maior disseminação do vírus”, disse a secretária. Ela reforça que “todos devem cuidar da própria saúde, da saúde da família, da do colega de trabalho e da comunidade, pois não é o momento de relaxar”.

Novas ações

Nos dois dias, somando-se a população testada da área rural e urbana, foram em torno de 450 teses. A secretária Jaqueline informou também que devido a taxa alta de transmissão do vírus – até o dia 27 foram 207 casos confirmados de Covid-19 em Mafra e espera-se o resultado de 134 testes junto ao LACEN – a Secretaria está reformulando as ações de enfrentamento e combate à pandemia. Novas estratégias estão sendo tomadas e uma delas é quanto à Unidade Especializada Covid-19, montada junto à UPA. O espaço foi reforçado com profissionais para atendimento de pessoas com sintomatologia respiratória e o horário entendido até à uma hora da manhã. Além disso, as Unidades de Saúde Central, Vila Nova, CAIC e Restinga tem horário estendido de atendimento, das 17h30 às 21h30, de segunda a sexta-feira. Vale destacar que desde o início da pandemia, a população conta com a Sala de Informações Covid-19. “Este canal visa atender precocemente a pessoa, já no início da doença, para que os sintomas não se agravem e ela não necessite de um leito de UTI”, reforçou a secretária.

Cuidados

Mesmo se a pessoa testar negativo para Covid-19, isso não a exclui da necessidade de intensificação das medidas não farmacológicas de prevenção: como uso de máscara, manutenção do distanciamento social, uso da etiqueta respiratória e utilização recorrente de álcool gel e/ou lavagem das mãos com água e sabão. “Já ultrapassamos 200 casos. Portanto, precisamos que a população continue adotando as medidas não farmacológicas. Este não é o momento de nos aglomerarmos. Peço que atendam nossos pedidos a fim de proteger a todos”, concluiu a secretária.

Sala de Informações Covid-19

Atende via telefone ou whtasapp: 47 98455-9632 / 98456-0145.