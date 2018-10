Duas escolas da rede municipal destacaram-se em eventos de âmbito regional

As escolas da rede municipal de ensino, Beija-Flor e Agrícola de Mafra foram vencedoras em dois eventos realizados na última semana, envolvendo centenas de escolas municipais, estaduais e particulares da região. A Escola Agrícola ficou em 1º Lugar na Fase Regional do “Verde é Vida 2018”, realizada em Itaiópolis na última quarta-feira, 3, com o Projeto “Diversificação do Uso de Produtos Agrícolas, dando ênfase a cultura da laranja”, utilizando um produto extremamente comum e presente na maioria das casas mafrenses. Eles irão representar o município de Mafra em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no próximo ano, durante a ExpoAgro.

O CEM Beija-Flor ficou em 1º Lugar na Categoria Ensino Fundamental I, na 8ª Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina – MOCISC, realizada na ultima 5ª feira, na UnC em Mafra. Os alunos apresentaram o projeto ““PPP a Identidade da Escola”. Eles vão representar o município, na etapa final, em Porto União, em fins de outubro.

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado disse estar muito feliz por ver os resultados conquistados por escolas da rede municipal. “Buscamos a qualidade da educação, quando trabalhamos para darmos o melhor para nossos alunos e professores, mas o resultado sempre dependerá da receptividade e da aceitação desses mesmos alunos e professores”, declarou enaltecendo todo o esforço e dedicação apresentado que culminaram nas vitórias.

Ela parabenizou a todos os participantes e envolvidos das escolas, bem como as demais escolas do município que também se fizeram presentes nos dois eventos, defendendo seus projetos. “É muito importante a participação em eventos que promovam a troca de experiências e o conhecimento, porque todos saem ganhando”, declarou. E continuou: “ficamos muito orgulhosos pelos resultados obtidos, principalmente porque demonstram que estamos no caminho certo para alcançarmos uma educação da qual os pais, os professores, os funcionários e, principalmente, os alunos gostem de participar e se esforcem por colaborar. Muito obrigado a todos os envolvidos”, concluiu.

DERIVADOS

O projeto vencedor da escola Agrícola de Mafra, apresentou diversos produtos derivados da laranja, desde folhas e cascas desidratadas, utilizadas para infusões e nebulizações, até o albedo desidratado, utilizado para a produção da pectina caseira, apresentada nas formas em gel e desidratada (matéria prima para geleias e utilizada como agente saciador da fome em dietas de emagrecimento). Também foram produzidos, gomos de laranja cristalizados, casquinha desidratada cristalizada e açúcar aromatizado e estão em processo de produção o suco engarrafado pasteurizado, além do doce tipo S chmier. O resíduo gerado (mínimo) é utilizado na produção de composto orgânico.

Os trabalhos participantes foram avaliados por Leandro Kummer, técnico agrícola da Cooperalfa; Johnny Fusinato Franzon, engenheiro agrônomo da Epagri; Lenice Beatriz Adamek, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaiópolis; Adriano Cembalista, Secretário de Agricultura de Itaiópolis; Edson Szostak, técnico agrícola do banco Sicoob; e Lenita Krul, pedagoga da Prefeitura de Itaiópolis.

DIVERSIFICAÇÃO E MAIOR VALOR AGREGADO

Feliz com o resultado, a equipe de gestão e coordenação declarou que além de propagar a diversificação cultural, a escola busca inovar, incentivar a pesquisa e as descobertas, tendo sempre como foco o aprendizado e a sua aplicação no dia a dia, o que pode gerar novas fontes de renda para as propriedades e agregar valor a produção. “A equipe está de parabéns. Esse trabalho do Verde é Vida mostra o potencial da escola e pode ser considerado como uma parte do aprendizado que os alunos vão levar para a vida”, declarou o diretor Jefferson José Bauer.

Seguindo o mesmo pensamento, o professor Jones Deolindo explicou que a escola não se preocupa apenas com a diversificação na produção agrícola, mas também a diversificação na utilização dos produtos, como no caso da laranja e citando como outro exemplo a mandioca, que se transforma e farinha e em fécula. “Queremos que esse aprendizado se aplique também na área urbana e não apenas no âmbito das propriedades rurais”, afirmou.

As alunas Eliane e Kamili disseram ter ficado muito felizes com a conquista do 1º lugar. “Foi uma honra apresentar o trabalho e uma oportunidade muito grande de descobrir coisas novas”, declararam.

APRENDIZADO PARA A VIDA

A secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado parabenizou os professores, alunos e equipe gestora da Escola Agrícola pelo projeto, pela participação e pelo empenho. “Isso contribui não somente para o aprendizado na vida escolar e também para a vida do aluno. Na escola ações e projetos como esses que fazem o diferencial e ajudam a elevar a qualidade da educação proposta e realizada pelo município”.