Edital de convocação convenção 2020 – Partido Social Democrático (PSD)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD

CNPJ 15.294.949/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(convenção presencial)

O Presidente da Comissão Provisóriado Partido Social Democrático – PSD de MAFRA/SC, com fundamento nos artigos 20 e 34 do Estatuto do PSD, CONVOCA os convencionais para se reunirem em Convenção a realizar-se no das 18:00 às 20:00 horas no Salão anexo ao Ginásio do Clube Zepellin, sito a Avenida Pref. Frederico Heyse s/nº, nesta cidade, tendo como pauta a deliberação sobre os seguintes assuntos:

1 – Proposta de coligação na majoritária com outros partidos para as eleições de 2020;

2 – Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;

3 – Escolha dos candidatos e candidatas a Vereador.

A chapa e os(as) filiados(as) interessados(as) em disputar vaga na presente Convenção, deverão apresentar seus pedidos por escrito, em duas vias, até o dia 14 de setembro de 2020 (2 dias antes da data do ato), das 13:00 as 17:00 horas, no endereço Rua Tenente Ary Rauen 1228, Centro, Mafra/SC

Mafra/SC,em 06 de setembro de 2020.

WELLINGTON ROBERTO BIELECKI

Presidente