Educação de Mafra conquista tecnologia de ponta em tempos de pandemia

A Prefeitura Municipal de Mafra por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, com a pretensão de inovação e busca de melhorias na qualidade da Educação em tempos de pandemia, solicitou a liberação e efetivação da Conta Google for Education (Work Space), e conseguiu o domínio educacaomafra.sc.gov.br junto ao CIASC/GECOM de Florianópolis – SC, Registros e Domínios sc.gov.br.

O prefeito Emerson Maas, junto com a secretária da pasta, Jamine Henning e sua equipe, conquistaram a gratuidade do uso da plataforma para inovações na educação da rede municipal.

Funcionalidade

A Secretaria de Educação, Esporte e Cultura recebeu todas as ferramentas Google com acesso ilimitado aos recursos disponíveis, agregando assim, inúmeras possibilidades aos educadores para garantir uma aprendizagem mais significativa aos alunos da rede municipal. De acordo com a secretária, “a plataforma dará suporte e modernização dos atuais processos de ensino e aprendizagem, comunicação e produção de conteúdos didáticos, através de mídias que poderão ser utilizadas ao vivo ou gravadas para atender alunos com falta de acesso à internet”.

A partir desta semana, professores cadastrados vão começar a utilização das ferramentas com o Google Drive para armazenamento das gravações destaque realizada pelos professores. “Educação em busca da qualidade do ensino e valorização dos educadores é o objetivo da atual gestão”, concluiu a secretária.

