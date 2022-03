Educação de Mafra conta com cinco veículos novos adquiridos pela atual gestão

Compartilhar no Facebook

Cinco veículos novos fazem parte da frota da Educação adquiridos pela atual gestão, com o finalidade de melhor atender ao transporte dos alunos, auxiliar no setor administrativo e ainda no transporte da merenda escolar, assegurando a qualidade dos alimentos que chegam às escolas.

Os investimentos somaram mais de R$ 1 milhão para aquisição de três vans, um caminhão frigorífico e outro automóvel Mobi, todos zero quilômetros, adquiridos com recursos próprios da Educação e de Emenda Parlamentar.

Na última sexta-feira, dia 4, o Prefeito Emerson Maas e a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura apresentaram para a população os novos veículos recém chegados e os entregues no ano passado. “As novas aquisições proporcionarão melhorias no transporte dos alunos e da alimentação escolar, ações que repercutirão positivamente na qualidade da educação mafrense”, destacou Maas.

Foram adquiridos no valor total de R$ 1.043.562,01:

– 2 Sprinter de 17 lugares no valor de R$ 549.200,00 (recursos próprios – Fundeb);

– 1 Sprinter furgão, no valor de R$189.950,00 ((recursos próprios – Fundeb);

– 1 Fiat Mobi no valor de R$ 59.790,00 (recursos Emenda Parlamentar );

– 1 Caminhão frigorífico, no valor de R$ 244.622,00 (recursos Emenda Parlamentar – entregue no ano passado).