Educação de Mafra divulga cardápio da Alimentação Escolar para os meses finais de 2018

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o cardápio da Alimentação Escolar nº 3, relativo aos meses finais do ano letivo de 2018, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Ele encontra-se na página da Prefeitura de Mafra (www.mafra.sc.gov.br) e no Facebook da Secretaria de Educação de Mafra. A divulgação também é solicitada para todas as escolas, como forma de dar conhecimentos aos pais sobre a alimentação que seu filho recebe na unidade que frequenta.

Os cardápios são elaborados pelas nutricionistas Giovana Zanini Kundlatsch e Letícia Pimentel, que buscam adequá-los às necessidades dos alunos – incluindo alimentos alternativos em caso de intolerâncias ou alergias – garantindo uma alimentação equilibrada e saudável, utilizando inclusive, produtos da agricultura familiar.

Conforme declararam, “a garantia de uma merenda escolar variada e saudável é a nossa obrigação e estamos obtendo os resultados esperados, comprovados pelas constantes visitas feitas por membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar– CAE”. As nutricionistas afirmaram ainda que “os conselheiros sempre trazem relatos de que as preparações são muito bonitas e cheirosas e da boa aceitação dos alunos com relação aos cardápios elaborados nas escolas”.

Além de elaborar o cardápio levando em conta o número de alunos e a quantidade de vitaminas, proteínas, carboidratos, evitando excesso de açúcar, gorduras saturadas ou industrializados, elas ainda fazem o controle do recebimento dos mantimentos, checando a qualidade do produto entregue. “Frequentemente vamos às unidades e acompanhamos a preparação de um alimento para observarmos se o produto entregue corresponde ao que foi apresentado na hora da compra (na abertura da licitação)”, esclareceram.

CONSELHOS

Além do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, que faz um trabalho de controle social de fiscalização e acompanhamento, e que realiza reuniões todas as 2ªs quintas-feiras do mês, na Secretaria de Educação, a partir das 08h30min, existem ainda os Conselhos Escolares que também podem participar do processo dentro da própria escola, como instrumento para auxiliar a direção e também o setor de alimentação escolar, dando sugestões e buscando esclarecimentos sempre que necessário. Sobre o CAE, as nutricionistas salientaram que as reuniões são abertas e que qualquer pessoa pode participar.

A Secretária de Educação de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado destacou a responsabilidade com que é tratada a alimentação escolar em Mafra, assim como a educação como um todo. “Trabalhamos em todos os setores com a atenção, cuidado e carinho que os nossos 5.800 alunos merecem”, afirmou.

Os cardápios podem ser acessados na galeria de arquivos da Página da Prefeitura de Mafra, pelo link https://www.mafra.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/110774. Lá é possível acessar ainda os cardápios nº 1, de fevereiro a maio e nº 2, de junho a agosto deste ano.