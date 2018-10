Educação de Mafra em constante avaliação, motivação e aprendizado reafirmando propósitos

A educação de Mafra viveu mais um importante momento dentro dos trabalhos “Projeto Arqueiro”, durante a manhã de terça-feira, no Recanto das Águas, no São Lourenço, reunindo gestores e coordenadores das 29 escolas da rede municipal de ensino. Avaliação, motivação e aprendizado foram os ingredientes do dia, com vistas à qualidade na educação.

A secretária Estela Maris Bergamini Machado destacou a importância do encontro como mais uma etapa para que fossem reafirmarmos os propósitos da busca da renovação das quatro dimensões da natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional, que devem ser exercidas com regularidade e de forma equilibrada pelos profissionais da educação. “Foi um dia especial, de reflexões importantes sobre a nossa práxis”, declarou e salientou “precisamos sempre parar para avaliarmos nossas atitudes, nosso profissional e redefinirmos propósitos, se necessário, praticando constantemente os princípios que norteiam a vida em família e em comunidade”, afirmou.

O palestrante Joel Henrique Pavan iniciou sua fala com um exercício junto aos presentes, de gratidão. “Às vezes, diante da vida corrida dos dias atuais, nos esquecemos de agradecer pelas coisas boas recebidas. Temos que aprender a verbalizar a gratidão pelo que temos, pelas alegrias, encontros e momentos de aprendizados como estes”, declarou.

Ele abordou os 6 primeiros princípios do Programa Amor Exigente – identificador, humanizador, protetor, valorizador, libertador e influenciador – já estudados pelos gestores e coordenadores, como parte do projeto do Arqueiro. Semanalmente eles se reúnem para aprender, discutir, detalhar os princípios que do Programa Amor Exigente, com o objetivo de proporcionar reflexões e questionamentos como forma de prevenção ou orientação de problemas na dinâmica familiar, favorecendo possibilidades de mudanças através da percepção de comportamentos inadequados, que comprometam os relacionamentos interpessoais sejam no ambiente familiar ou social.

CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

Diante das dificuldades enfrentadas cotidianamente pelas escolas, relacionadas à: comportamento do aluno, desestímulo do professor, carências de todos os tipos, esgotamentos físicos e emocionais, Joel Pavan deixou palavras de conforto e esperanças, colocando-se a disposição das escolas. “Vocês não estão sozinhos nessa tarefa de educar. Existem muitas pessoas e entidades dispostas a atuar com vocês para construir a educação que transforma”, afirmou.

A gestora Raquel Peters Moreira, da EMEB Felipe Carvalho Martins considerou a manhã como maravilhosa. “Gratidão pelo momento vivido”, declarou.

A gestora do CEM Beija Flor, Luciana Steffens agradeceu pelo dia. “Obrigada por nos proporcionar momentos de reflexão, de avaliação, de visão e principalmente trabalhar o lado emocional da gestão”.

A diretora da EMEB Avencal São Sebastião, Margarida Becker Peschel disse que foi um dia importante para recarregarmos as energias, num ambiente alegre e gostoso. “Estava tudo muito bom, onde pudemos participar de momentos agradáveis, cheios de energias positivas”.