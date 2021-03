Educação de Mafra lança projeto “Se eu fosse escritor – o livro em minha vida”

Projeto abrange alunos do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º) e visa dar oportunidade a diversidade literária e textual para os estudantes nesta faixa etária

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura está lançando o projeto “Se eu fosse escritor – o livro em minha vida” direcionado a alunos do Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º) e desenvolvido este ano com os estudantes.

Dentre os objetivos do projeto está em estimular os alunos à leitura e à criatividade, trazendo os livros para seu convívio social e a escrita, através de temas que sejam de interesse dos alunos. Além disso, está o de integrar a família no processo de valorização da leitura, com a finalidade de obter informações, recriar, observar, comparar, compreender e relacionar a outras histórias do cotidiano social e familiar.

Regulamento

O projeto contempla um regulamento dividido em fases distintas. A cada fase o aluno escolhe um livro para ler e posteriormente escrever sua versão, tendo o texto entre 15 e 30 linhas. A primeira votação da fase será dentro de cada turma e as versões participam da segunda votação com a escola toda. Nas próximas fases acontecem votações com as vencedoras das fases anteriores, sendo votada na melhor do ano da escola. Já a última fase será a votação com as vencedoras de cada escola para escolher a melhor do município.

A premiação será no dia 6 de dezembro e contempla as três versões mais votadas de todas e os alunos vencedores vão receber premiação diretamente do prefeito Emerson Maas.

