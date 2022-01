Educação de Mafra realizará a Semana Pedagógica com o tema “Inclusão”

Na próxima segunda-feira será dada a largada para o ano letivo de 2022 em Mafra com a Semana Pedagógica, que acontece de 31 de janeiro a 4 de fevereiro.

A palestra de abertura acontecerá no Cineplus Emacite, às 9 horas, no dia 31, com todos os profissionais da educação municipal. Posteriormente as capacitações acontecerão nas escolas municipais CEMMA, Mário de Oliveira Goeldner e Beija Flor, envolvendo os professores efetivos, os novos chamados pelo concurso e os contratados temporariamente.

Para a organização da Semana, a Secretaria Municipal de Educação realizou no ano passado, pesquisa junto aos professores, sobre quais as áreas que consideravam necessário abordar nas capacitações, resultando em 96% dos professores apontando para a área da “Inclusão”. “Nesse sentido organizamos a Semana Pedagógica por níveis, sendo Educação Infantil, Alfabetização 1ºs e 2ºs anos, Fundamental 1 e Fundamental 2, abordando o tema solicitado, de forma direcionada, considerando a vivência de cada professor, conforme o nível escolar que atua”, explicou Jamine Emmanuelle Henning, Secretária Municipal de Educação.

A Semana Pedagógica vai abordar temas comuns a todos os professores e outros temas específicos, atendendo por níveis, quais sejam:

Educação Infantil

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Estimulação Precoce – com Terapeuta Ocupacional da Educação

– Humanização com os alunos com dificuldades – com Psicopedagoga da Educação

Alfabetização 1ºs e 2ºs anos

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Capacitação com materiais adaptados – Equipe AEE;

– Capacitação com PlayTable e as Tecnologias na Educação – Técnicos da empresa fornecedora;

Fundamental (1) 3ºs, 4ºs 5ºs anos

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Oficina de técnicas educacionais;

– Capacitação com PlayTable e as Tecnologias na Educação – Técnicos da empresa fornecedora;

– Capacitação com Laboratórios de Ciências – Técnicos da empresa fornecedora;

Fundamental (2) – Área da Linguagem

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Libras

– Construindo Espaços de aprendizagem socioemocional.

Fundamental (2) – Área de Ciências Humanas e Naturais

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Construindo Espaços de aprendizagem socioemocional;

– Capacitação com Laboratórios de Ciências – Técnicos da empresa fornecedora

Fundamental (2) – Área de Exatas

– Como reconhecer os alunos com dificuldades e transtornos de aprendizagem;

– Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva;

– Construindo Espaços de aprendizagem socioemocional;

– Capacitação com Laboratórios de Ciências – Técnicos da empresa fornecedora

Capacitação AEE – Atendimento Educacional Especializado

– Estimulação Precoce;

– Socialização de cases de sucesso da Rede Municipal em 2021;

– Psicologia no Atendimento Especializado;

– PlayTable e as Tecnologias na Educação.