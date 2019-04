Educação de Mafra trabalhou o “Dia da troca do livro” em suas unidades

1 de 6

Incentivar a prática da leitura tem sido constante nas escolas da rede municipal de ensino, no mês em que se comemora o Dia Mundial do Livro, escolhido pela Unesco como o dia 23 de abril. A importância da data levou a administração municipal em 2017 a estabelecer a data como o “Dia da troca de livros”, pela Lei nº 4.285, assinada pelo Prefeito Wellington Bielecki e seguida pelas escolas como forma de chamar a atenção para a importância da leitura.

Nesse sentido as escolas trabalharam o “Dia da troca de livros” criando atividades diferenciadas. Na EMEB Augusta Vitória a proposta foi incentivar as crianças a “voarem para longe nas longas asas da imaginação dos livros”. Nesse dia foram realizadas leituras em turmas e a troca dos livros.

A EMEB Evaldo Steidel promoveu a 2ª Feira da Troca de Livros. A escola também fez campanha interna de arrecadação de livros, para trocar por vale e depois escolher o livro que desejava. Os visitantes ou participantes receberam um marcador de páginas, em agradecimento pela participação.

DESAFIA DA LEITURA EM FAMÍLIA

A EMEB Avencal do Saltinho trabalhou “A escola e o mundo da imaginação” no dia 23 de abril, quando também aconteceu a troca do livro. E como destaque para a data lançou o desafio para que os alunos levassem livros emprestados para suas casas e solicitassem que seus familiares lessem a história para eles ou eles fariam a leitura dos livros para os familiares. Segundo a gestora Adriana Chaikoski Schafacheck, o resultado foi enriquecedor e a parceria com as famílias tornou o momento ainda mais especial.

A Secretária de Educação do Município, Estela Maris Bergamini Machado, parabenizou todas as escolas da rede municipal de ensino que não mediram esforços para marcar essa importante data para promover o direito à leitura, que é essencial para a formação cidadã e o desenvolvimento humano.