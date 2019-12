Eleita primeira diretoria do Grêmio Estudantil do CEMMA

Alunos do Centro de Educação do Município de Mafra deram os primeiros passos na vida política, social e cultural, elegendo a primeira diretoria do grêmio estudantil da escola. A eleição aconteceu no início de dezembro, com 8 chapas concorrendo, quais sejam: Poder Força Jovem; Einstein; N.N.D – Nada nos Derrota; Alunos Unidos; Os Lester Tins; S.D.P.P – Sempre Disponível para o Povo; Jovens do Conhecimento e Conhecimento é Futuro, tendo como vencedora a chapa Conhecimento é Futuro. A posse aconteceu no encerramento do Workshop “Conectados no aprendizado”.

“Esse é o 1º Grêmio Estudantil da escola e os eleitos passarão por capacitação no início de 2020, com equipe coordenada pela Presidente do Conselho Escolar, Patrícia Wechnewsky”, explicou a gestora Marilei Coutinho. Para ela, a eleição do Grêmio Estudantil é uma forma de incentivar e vivenciar a democracia. “Acreditamos numa formação educacional que desenvolva o protagonismo juvenil, além de incentivar a liderança, a autonomia e o trabalho em equipe, em prol da construção de uma consciência coletiva”, afirmou.

A presidente do Grêmio, Ana Laura Krull, agradeceu aos alunos pelos votos recebidos e se comprometeu em honrar e contribuir no desenvolvimento de projetos com parcerias e eventos no âmbito escolar, colaborando com a gestão da escola.

CONHECIMENTO É FUTURO

A diretoria do Grêmio estudantil do CEMMA ficou assim constituída:

Presidente: Ana Laura Krull

Vice-Presidente: Leticia Mayara França

Secretário Geral: Julia Liebl

Tesoureiro Geral: Patrícia Gomes Lourenço

1º Tesoureiro: Erick Mateus da Costa

Diretor Social: Paula Eliza Kundlatsch

Diretor de Imprensa: Rafael Eduardo Kundlatsch

Diretor de Esportes: Alisson Kauã de Paula Martins

Diretor do Meio Ambiente e Saúde: Thiago Padilha Sphair

Diretor Cultural: Kauany Pereira dos Santos