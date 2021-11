Eleito novo reitor da UnC para 2022-2026

Compartilhar no Facebook

A Universidade do Contestado (UNC) elegeu, por meio do colégio eleitoral, profº. Luciano Bendlin como novo reitor e profª Solange Sprandel da Silva como vice-reitora na última terça-feira, 23, no campus de Porto União

Pelos próximos quatro anos, a UNC estará sob a gestão do prof. Luciano, cuja a proposta tem como desafio a UNC que queremos construir para o futuro. Com essa visão, o plano de ação elenca cinco eixos principais norteadores do planejamento estratégico para os próximos anos.

Ampliar a política de gestão de pessoas, no desenvolvimento pessoal e profissional, valorizando os colaboradores que fazem toda a diferença no dia a dia da UNC.

Qualificar e inovar o ensino, pesquisa e extensão, com articulação prática do conhecimento científico do ensino e da pesquisa com as necessidades da comunidade, aplicando novas tecnologias educacionais e consolidando os ótimos indicadores junto ao MEC e demais órgãos avaliadores

Consolidar a marca UNC, agregando valor aos alunos, egressos e colaboradores, a partir do aprimoramento dos pontos fortes e correção de pontos sensíveis.

Revitalizar constantemente os ambientes, conectando-os as novas formas de ensino e aprendizagem.

Manter a sustentabilidade financeira para ensino, pesquisa e extensão, garantindo a perenidade e continuidade da UnC, pelos próximos anos.

O colégio eleitoral referendou e confiou na proposta apresentada, referenciou o Reitor eleito. A chapa foi eleita com 100% dos votos Validos

A posse está prevista para fevereiro de 2022 no campus de Mafra.

Para presidente do conselho curador foi eleito o conselheiro Jandival Ross de Curitibanos, que já havia contribuído com o conselho fiscal da instituição. Terá como competência presidir o conselho, cujas atribuições, entre outras, é submeter para aprovação do conselho curador o plano de atividades, o orçamento anual e a prestação de contas anual da FUNC.

O conselheiro Wilson Casagrande foi eleito para integrar o conselho de administração da FUNC, que elegerá no próximo dia 29 de novembro seu Presidente. O conselho de administração é o órgão de gestão administrativa e financeira da FUNC.