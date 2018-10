Eleitores mafrenses puderam testar e verificar urnas antes da votação

Qualquer cidadão pode acompanhar as audiências que servem para que representantes dos partidos políticos e coligações, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público verifiquem os dados instalados nas urnas

Aconteceu na terça-feira (23), no Cartório Eleitoral de Mafra a audiência pública de inserção das mídias de resultados e a lacração das urnas. Também no dia de ontem foi realizada uma auditoria de verificação das urnas, onde uma urna é sorteada e é feita um votação real para verificar as informações e conferir o número de votos. A ação é para afastar qualquer suspeita de irregularidades nas urnas.

Qualquer cidadão pode acompanhar as audiências que servem para que representantes dos partidos políticos e coligações, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público verifiquem os dados instalados nas urnas. A audiência é uma auditoria para comprovar a transparência do processo.

Na segunda-feira (22) foi realizada outra audiência, está para preparação das mídias de resultados.

Na ocasião o juiz eleitoral, Fernando Orestes Rigoni, afirmou que no primeiro turno nenhum fato grave foi registrado e que a eleição neste domingo em Mafra deve ser tranquila assim como foi no dia 7 de outubro. O promotor eleitoral Rodrigo Cesar Barbosa, também participou das audiências.