Em Mafra solicitações de número predial passam a ser on-line

Nova ferramenta possibilita que todo o processo seja feito digitalmente, conferindo celebridade, segurança da informação e resposta ao munícipe

Por meio do Mafra Digital – sistema digital (on-line) de solicitação de serviços -, profissionais da área de engenharia e arquitetura e proprietários de imóveis já contam com mais uma facilidade para agilizar o andamento dos processos. Agora a solicitação de número predial deve ser feita no Aprova Digital, não necessitando mais do atendimento presencial.

Esta nova ferramenta possibilita que todo o processo seja feito digitalmente, conferindo celebridade, segurança da informação e resposta ao munícipe.

Como acessar

O acesso poderá ser feito no site da Prefeitura de Mafra – link Mafra Digital. Ao clicar no ícone, o munícipe é direcionado ao Aprova Digital, no qual é solicitado e-mail e senha de acesso. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano pelo telefone: 47 3641-4020.

