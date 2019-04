EMEB Avencal do Saltinho realiza a VI Festidança

1 de 6

Com a presença dos pais, de membros do conselho escolar e especialmente dos avós dos alunos, a EMEB Avencal do Saltinho deu início, na última semana, ao VI Festidança: “O ciclo da vida… então fazer valer a pena”.

Dentro das atividades, no dia 8 de abril, a escola contou com a presença da Dra. Andréa Soccol como palestrante, que propôs uma reflexão quanto a estabelecer prioridades e a dedicação de momentos aos nossos filhos. “Precisamos desenvolver o sentimento de gratidão e perceber os pequenos milagres ao nosso redor e nos amar! Ter paciência para aprender que tudo tem o seu tempo… para crescer, brotar, florescer”, afirmou. Ela falou da importância em se aceitar o ciclo da vida e que, quando for o momento, segurar nossos filhos no colo e abraçar nossos pais e avós enquanto ainda estão aqui, como se fosse a última vez.

Para a gestora da escola, Adriana Chaikoski Schafascheck, a parceria abrilhantou o evento, que contou também com apresentações artísticas dos alunos da Unidade Escolar homenageando os avós. “Foi emocionante e tudo isso só foi possível devido à dedicação dos funcionários e alunos da Unidade”, declarou.

Sobre o tema “O ciclo da vida… então fazer valer a pena”, explicou que a vida é uma constante viagem. “A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante, a vida é o trem e não a estação”.