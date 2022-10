EMEB Avencal do Saltinho trabalha consciência ambiental com alunos do Pré I e II

Projeto Dia da Árvore ressalta a importância da data

Visando a consciencialização e a participação dos alunos no que tange à preservação e ao cuidado com as árvores, foi proposto pela EMEB Avencal do Saltinho um projeto dinâmico, divertido, educativo e prazeroso para os estudantes, com objetivos básicos que permeiam a busca pela melhoria do planeta. A professora karin Micheli Grein Matioski começou a trabalhar o projeto no dia 19 de setembro para os alunos do pré I e II contando com 24 crianças.

Árvore Generosa

Durante uma roda de conversa os alunos escutaram atentos a história da “Árvore Generosa” e depois confeccionaram o ciclo de vida de uma árvore em uma luva. Também foi encenado em sala o nascimento de uma árvore sendo os alunos as sementes, os galhos e os frutos. De acordo com a professora, as atividades propostas têm como habilidades e objetos de conhecimento proporcionar a coordenação motora, criatividade, combinação, cores, estações do ano, abrangendo assim as disciplinas de ciências, artes e geografia.

Conscientização

O projeto tem como objetivo buscar infundir em cada criança a semente da consciência ambiental, contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos conscientes de que um futuro melhor se constrói preservando, pois, como diz a professora “preservar é amar”. Ela completa destacando ainda que “ressaltar a importância deste dia, é conscientizar e criar nos pequenos a noção de cidadania e ética. Trabalhando temas assim, com certeza estamos trazendo para nossos alunos valores realmente necessários, pois saber o valor de uma árvore é saber dar valor para a vida”, concluiu Karin.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano publicamos uma série de reportagens sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”. Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.