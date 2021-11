EMEB Colônia Ruthes e EMEB Abelhinha Feliz oferecem curso de horticultura

Em Parceria com o Senar/Sindicato Rural de Mafra o curso é voltado para as comunidades locais. Vagas limitadasÂ

Para quem gosta ou trabalha com hortas, as escolas EMEB Colônia Ruthes e EMEB Abelhinha Feliz estão oferecendo “curso de horticultura” para as comunidades locais. Desenvolvido em parceria com o Senar/Sindicato Rural de Mafra, o curso que tem dois dias de duração em cada escola (dias 03 e 06 na EMEB Colônia Ruthes e dias 09 e 10 na EMEB Abelhinha Feliz), acontece das 8h30 às 16h30 e ao final é fornecido certificado.

Para se inscrever, basta o interessado entrar em contato pelo telefone (47) 99251-1001 e passar seu nome e CPF. Vale destacar que as vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 02 de dezembro, ou no dia de início do curso desde que haja vaga ainda.

Sobre o curso

O curso divide-se entre olericultura básica e olericultura orgânica, abordando: segurança e saúde no trabalho – prevenção de acidentes; cuidados com o meio ambiente; escolha do local; coleta e amostra de solo; preparo do solo; produção de mudas; preparação de sementeiras; plantio de sementes e mudas; transplantio; tratos culturais; colheita; transporte; armazenamento. e ainda: histórico e fundamentos do cultivo orgânico; vantagens da produção orgânica; técnicas de conservação e regeneração do solo; rotação e consorciação de culturas; manejo agroecológico de ervas invasoras; formas de controle de pragas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefone: (47) 99251-1001.

