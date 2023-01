Emerson Maas assina contrato para obras de pavimentação bairro Imbuial

Na sexta-feira, dia 20, o Prefeito de Mafra, Emerson Maas assinou o contrato para início das obras de pavimentação asfáltica de extensão com 3,3 km na Rua Germano Neundorf, no Bairro Imbuial. A obra demandará recursos na ordem de R$ 8.395.966.02, sendo 4.990,00 do Governo do Estado e o restante de recursos próprios do município.

A solenidade aconteceu na Oficina Mecânica Breger, na localidade e contou com a presença da Vice-Prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira, do representante da empresa Paviplan, Valmir Pauluk, de Vereadores, Secretários Municipais e comunidade.

Desenvolvimento para toda a região

O Prefeito falou da sua grande alegria em estar na comunidade para esse ato de início das obras. “Estamos iniciando o ano com muitas obras para a população”, afirmou salientando o início do asfalto em trechos de 5 ruas no Espigão do Bugre. Sobre a pavimentação da Germano Neundorf, Maas explicou que a primeira parcela referente ao aporte do Governo do Estado foi depositada no dia 28 de dezembro de 2022. “Essa será uma obra estratégica, que vai trazer, com certeza, desenvolvimento para toda a região e melhorará a qualidade de vida da população do bairro.

Resultados saltam aos olhos

A Vice-Prefeita afirmou ser uma satisfação estar participando de mais uma solenidade de obras para Mafra. “Desde que assumimos, nosso governo vem trabalhando muito para o progresso da cidade e os resultados saltam aos olhos. Mafra está crescendo em todos os sentidos nesses últimos dois anos”, afirmou. Sobre a pavimentação da Germano Neundorf destacou: “que maravilha para a população do bairro e para o escoamento da produção, com essa ligação direta à BR. É uma grande obra que Mafra merece”.

O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Sérgio Luiz Severino disse da sua alegria em poder participar dessa legislatura e acompanhar as ações e obras que o Executivo vem entregando à população. “Temos visto um prefeito como não se via há muito tempo, trabalhando arduamente pela população”, declarou agradecendo ao Prefeito Maas pela obra que se inicia. Estiveram presentes na ocasião ainda os vereadores Rafael Augusto Cavalheiro e Valdecir Antônio Munhoz.

Importante via de ligação com o São Lourenço

A Rua Germano Neundorf já possui 1,2 km de vias pavimentadas. Sua importância destaca-se por ser importante via de ligação com o Bairro São Lourenço e toda uma comunidade rural, além de acesso direto à BR 116.

A obra em questão prevê a nova pavimentação com 3,3 km de extensão que fará a integração de dois bairros, beneficiando cerca de 9.667 habitantes. A pavimentação somará a outro eixo de ligação ao bairro já pavimentado recentemente, a Rua Ben. Oscar Scholze, dando um acesso pelo outro extremo urbano do município.

Esses dois acessos permitirão rápido escoamento da produção agrícola de Mafra, e entre alguns dos principais bairros do município ao São Lourenço, incentivando o crescimento de toda a região, integrando diretamente e com vias de qualidade, os bairros Centro, Restinga, Vila Nova e São Lourenço.