Emerson Maas defende a duplicação da BR-116 no perímetro urbano de Mafra

A duplicação da BR-116 no perímetro urbano de Mafra, implantação de viadutos e melhorias no trecho que perpassa os municípios de Itaiopólis, Papanduva e Monte Castelo, na região do Planalto Norte Catarinense, foram as principais reivindicações apresentadas pelo Prefeito Emerson Maas e comitiva em Brasília, na última semana.

O Prefeito Maas foi acompanhado do Vereador David Roeder, da Presidente da Associação Empresarial de Mafra, Valquíria Teixeira Rubbo e do Secretário de Desenvolvimento Urbano, Luiz Vidal da Silva Junior para a primeira de uma série de três reuniões com a ANTT. Na ocasião expuseram ao Secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello Costa, as dificuldades enfrentadas pela população, quanto a falta de segurança na BR 116 no trecho Mafra. O Deputado Federal, Rodrigo Coelho também participou em apoio ao Município.

Duplicação da BR 116 já

Maas foi enfático ao afirmar “não podemos aceitar mais mortes neste trecho da rodovia, por isso queremos a duplicação da BR-116 já”. Ele defendeu ainda a construção de viadutos no perímetro urbano de Mafra e melhorias na rodovia, nos perímetros urbanos das cidades da região. “Precisamos unir forças e brigar por nossa cidade”, declarou.

Na ocasião foram apresentados relatórios dos acidentes ocorridos nos 30 quilômetros da BR 116 entre Mafra e Itaiópolis e nos cerca de 60 quilômetros entre Mafra e Canoinhas, pela BR-280.

Dados de acidentes

Conforme dados Polícia Rodoviária Federal (SIGER/PRF), no período de janeiro de 2017 a março de 2022, foram 319 acidentes, dos quais 83 foram graves, com 18 mortos. Somente nos primeiros 10 km de Mafra – do KM 0 ao KM 10 foram 252 acidentes, dos quais 59 foram graves, com 14 óbitos.

De acordo com a análise destes dados estatísticos verificou-se que o município que concentra o maior número de acidentes na BR 116/SC é Mafra, sendo o trecho de 10km mais crítico o intervalo do km 0 ao 10, que passa pelo Perímetro Urbano do município.

“Entre os kms 4,5 e 12,3 também há uma sobreposição de rodovias federais – BR 116 e BR 280 – que gera um aumento de tráfego local neste trecho, principalmente de caminhões com o fluxo local de veículos do município de Mafra, fator esse que eleva o número de acidentes. Esse trecho corresponde a 2,6% da extensão da BR 116/SC e no período deste levantamento apresentou 7% do número de acidentes de toda BR 116/SC, atesta o relatório da Policia Rodoviária Federal.