Emerson Maas é eleito vice-presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS)

No dia 19 de janeiro, o prefeito de Mafra, Emerson Maas participou da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), em Florianópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento aconteceu de forma semipresencial e via web. Na pauta, a apresentação do plano de trabalho realizado e prestação de contas do exercício de 2020, e a eleição dos novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da ARIS. Na ocasião, o prefeito Emerson Maas foi eleito vice-presidente do Conselho de Administração para o anuênio 2021. “Vou buscar a regularização do saneamento básico em Mafra, podendo interferir e atuar positivamente nas decisões do conselho”, declarou o prefeito.

Vale destacar que cada Conselho é formado por cinco prefeitos os quais são indicados pelas Associações de Municípios e eleitos em Assembleia Geral Ordinária do Consórcio.

Sobre a ARIS

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) é o agente regulador da prestação dos serviços de saneamento básico constituído na forma de Consórcio Público Intermunicipal. Com 205 municípios consorciados, tem sua sede em Florianópolis com cinco escritórios regionalizados junto às Associações de Municípios. Saiba mais acessando: www.aris.sc.gov.br

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -