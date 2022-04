Emerson Maas é reconhecido como Prefeito Empreendedor

O empreendedorismo em Mafra, fortemente incentivado pela atual gestão, rendeu mais um reconhecimento ao município, desta vez na esfera estadual. O Prefeito Emerson Maas foi agraciado com o Selo Prefeito Empreendedor, em premiação na noite de quarta-feira, dia 13, em Florianópolis, na 11ª edição do “Prêmio Prefeito Empreendedor”. O evento contou presença do Governador Carlos Moisés e de cerca de 70 prefeitos catarinenses.

Emerson Maas disse estar emocionado e satisfeito por ver aparecer os resultados dos esforços de sua equipe administrativa, tanto para o município como para a população. “É uma grande alegria receber o reconhecimento do Selo de Prefeito Empreendedor do Sebrae de Santa Catarina”, declarou lembrando que no início do ano Mafra obteve o reconhecimento de “cidade mais rápida para abertura de empresas do Brasil”.

Promovido pelo Sebrae e entidades parceiras, o Prêmio Prefeito Empreendedor destaca gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão. Visa reconhecer, valorizar e disseminar boas práticas das prefeituras, no estímulo ao empreendedorismo e aos pequenos negócios. Participaram dessa edição, mais de 70 municípios catarinenses, com aproximadamente 100 projetos inscritos.