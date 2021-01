Empossados os novos diretores regionais do CREA/SC

No ano passado houve eleição no sistema CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e em todos os Estados nos CREA’s (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), para eleição de seus respectivos presidentes, quando em SC o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Sr. Carlos Alberto Kita Xavier, foi eleito, tornando-se o Presidente do CREA/SC para o Triênio de 2021 a 2023.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na região a entidade tem dois escritórios, sediados em São Bento do Sul e em Mafra, e uma Inspetoria, sediada na Cidade de Rio Negrinho, responsáveis pelo atendimento de Campo Alegre a Itaiópolis.

A Inspetoria é composta de um Colegiado de Inspetores com 20 profissionais das diferentes segmentos, sendo nomeado um Diretor Regional para a Inspetoria e um para cada um dos Escritórios, todos nomeados em função honorífica, ou seja, funções exercidas por merecimento. Os mandatos de todos são para o mesmo período do Presidente, com reuniões mensais, de forma itinerante, para deliberarem sobre os processos de fiscalização da atividade profissional e demais solicitações.

A inspetoria de Rio Negrinho está localizada na Rua Pedro Simões de Oliveira, nº 416, Centro, tendo como Diretor Regional o Engº Florestal Emerson Miguel Schoeffel.

O escritório de São Bento do Sul, localizado na Av.D.Pedro II, nº 465, Centro, tendo como Diretor Regional o Engº Florestal e de Segurança do Trabalho Charles Costi, cargo antes ocupado pelo Engº Civil Mauro Osowsky.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O escritório de Mafra, localizado na R. Mal.Floriano Peixoto, 461 – Sala 01 – Centro, tendo como Diretor Regional o Engº Civil Rafael Sonaglio, cargo antes ocupado pelo Engº Eletricista Norton Guenter, dedicado profissional que nos deixou precocemente.

O novo Diretor Regional de Mafra tem 36 anos, é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, natural de Mafra/SC, atua na região há 14 anos em obras civis e rodoviárias, já compunha o Colegiado de Inspetores por 12 anos, e terá a função de coordenar o bom funcionamento deste Escritório de Mafra/SC.

Os Diretores foram empossados no último dia 22 de Janeiro, em evento realizado na sede do CREA/SC, localizada em Florianópolis/SC.

COMUNIDADE PROFISSIONAL

Fundado há 63 anos, o CREA/SC afirma que reúne a maior comunidade profissional do Estado, reunindo mais de 60.000 profissionais., dentre engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos. A entidade possui, ao todo, 23 inspetorias, sete escritórios e três postos de atendimento distribuídos por Santa Catarina. Saiba mais em www.portal.crea-sc.org.br.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -