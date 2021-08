Empresa contratada para serviços de iluminação pública já está em operação em Mafra

Compartilhar no Facebook

População pode solicitar serviços via telefone (0800 779 2000) ou pelo site da empresa (www.engeluz.com.br)

A partir da quinta-feira, 29, a iluminação pública de Mafra passa a contar com nova empresa de engenharia elétrica – ENGELUZ – para executar os serviços no sistema de iluminação pública.

O município tem aproximadamente 9.930 pontos de iluminação pública e a empresa vencedora da licitação – Pregão nº 38/2021 – será responsável pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva, controle operacional, elaboração de projeto de iluminação pública (inclusive de rede de distribuição), eficientização e modernização, ampliação, cadastro e identificação dos pontos de iluminação pública, entre outros.

Manutenção

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a empresa contratada Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli deve, conforme descrito no Edital, zelar pelo patrimônio público municipal, assumindo responsabilidades pela sua integridade.

O prefeito Emerson Maas assinou o contrato com a empresa na manhã de terça-feira, 27, e explicou que neste primeiro momento a Engeluz vai atender as demandas represadas e em seguida às demais solicitações. Estavam presentes na ocasião os representantes da empresa, os engenheiros eletricistas Rafael Elias e Reynaldo Rossinholi e o secretário da pasta, Luiz Vidal da Silva Junior.

Vale destacar que a empresa tem de prestar os serviços de manutenção em até 72 horas após a solicitação do município/munícipe e os demais serviços no prazo estabelecido pela secretaria.

O valor do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa ficou em R$ 3.649.000,00 e é válido por 12 meses a partir da data de homologação.

Solicitação de serviços

Reparos, manutenções e demais serviços podem ser solicitados com a empresa Engeluz pelo telefone 0800 779 2000 ou pelo site da empresa www.engeluz.com.br Vale ressaltar que as ligações devem ser realizadas de segunda à sexta-feira, das 8 às 22 horas e aos sábados das 8 às 19 horas. Aos domingos e feriados o atendimento é via secretária eletrônica.

