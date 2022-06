Empresa Kromberg & Schubert amplia atividades em Mafra e abre vagas de emprego

O segmento industrial segue crescente, confirmando Mafra como uma cidade empreendedora. Na última quinta-feira, dia 9, o Prefeito Emerson Maas recebeu mais uma novidade positiva do supervisor de Recursos Humanos da empresa Kromberg & Schubert, a conhecida Kroschu, Marcio Luiz Lorenzi.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A unidade de Mafra está ampliando suas atividades no município e, em consequência, está com vagas abertas para diversas áreas. O Secretário de Desenvolvimento Econômico, João Lázaro Lelis Ferreira participou do encontro. Maas disse ter recebido com alegria a novidade, principalmente num momento em que muitos brasileiros estão passando por necessidades e desempregados. Ele parabenizou a empresa por suas ações empreendedoras.

Os interessados em trabalhar na Kroschu devem enviar currículo para o email curriculos-ma@ksbr.kroschu.com ou se dirigir ao Sine de Mafra e Rio Negro para participar do processo seletivo.