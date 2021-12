Empresa mafrense GREYLOGIX BRASIL recebe homenagem da Assembleia Legislativa de SC

Como uma das organizações que se destacaram durante a pandemia

A placa de homenagem foi entregue ao diretor, Antônio Tiburske, em sessão solene especial promovida pela ALESC, na noite de 08 de novembro, que homenageou esta e mais 9 organizações catarinenses que se destacaram em meio à crise econômica decorrente das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

A solenidade foi proposta pelo deputado Nilso Berlanda (PL), presidente da ALESC em exercício, e contou com a parceria das entidades que integram o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina (Cofem).

Durante a sessão, Berlanda, que paralelamente à atuação parlamentar participa dos setores da indústria e do comércio, deu seu depoimento pessoal das dificuldades enfrentadas pelo empresariado durantes os priores momentos da pandemia, e complementou “Parabéns a todos nós, catarinenses. Superamos mais esse momento difícil e passamos por mais essa delicada situação, por isso estamos fazendo nessa noite uma homenagem à indústria e ao comércio catarinense, para lembrar as dificuldades que passamos. Obrigado por estarem aqui. Santa Catarina é forte, mas mais fortes mesmo são os empresários da indústria e do varejo.”Â

Para o empresário Antônio, ter recebido esta homenagem representa que a empresa está no caminho certo para aplicar o seu know-how em benefício ao desenvolvimento tecnológico e podendo contribuir no bem estar da comunidade. “Não fomos os únicos a trabalhar para combater a pandemia: Muitos empresários, médicos, enfermeiros, governos, artesãos, de todas as classes e tamanhos, se mobilizaram para isto… Por conta desta indicação, sentimo-nos honrados pela indicação da FACISC para esta homenagem, e pelo reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na pessoa do seu presidente Interino, Nilso Berlanda, a qual dedicamos a todos os nossos colaboradores e familiares, profissionais da saúde e a toda classe empresarial que apoiaram o projeto e não mediram esforços para que, juntos, possamos superar este momento tão crítico. É assim que fazemos história.”, enfatiza Tiburske.Â

A GreyLogix Brasil é uma empresa com foco no fornecimento de sistemas para indústrias de diversos setores, como as de Alimentos & Bebidas, Papel & Celulose, Química, entre outros. Porém durante o cenário pandêmico, entendeu rapidamente a necessidade de adaptar-se, reinventar-se e aprimorar; e ainda, usar sua experiência na área de engenharia eletromecânica, para ajudar a salvar vidas. Sendo assim, uma das grandes iniciativas da empresa foi que assim que a pandemia do Covid-19 ganhou força pelo Brasil reuniu uma equipe de profissionais das mais diversas áreas entre médicos, fisioterapeutas e engenheiros e desenvolveu respiradores de ventilação mecânica, um equipamento essencial para a manutenção da vida em casos de deficiência em atividades cardiorrespiratórias, qual passou pelo período de testes e foi devidamente aprovado pela Anvisa, sendo distribuídos para vários hospitais do Brasil.

A GreyLogix foi indicada à homenagem, pela FACISC – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, segundo o presidente Sérgio Rodrigues Alves “Nossa indicação se deu por duas razões. Primeiro porque a empresa conseguiu mostrar inovação dentro do espírito associativo em um momento em que a sociedade precisava de respostas rápidas por causa da pandemia.

Segundo porque a GreyLogix entendeu a importância de se reinventar ao desenvolver um produto como os respiradores de ventilação mecânica, um equipamento essencial para a manutenção da vida, atendendo não somente a demanda de mercado, como a sociedade”.

Para a presidente da ACI de Mafra, Valquiria T. Rubbo, “A GreyLogix impactou vidas e vidas importam. Essa visão, disposição e comprometimento foi o que proporcionou a homenagem. Parabenizo a empresa, seus diretores e colaboradores” e para finalizar deixou uma frase “Faça o que você puder, onde Você estiver, com o que você tem! (Teddy Roosevelt)”