Empresários ligados ao setor de turismo podem fazer seus cadastros no CADASTUR

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Turismo e com o auxílio de membros do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), estão entrando em contato e fazendo um convite para que os(as) empresários(as) ligadas ao setor de turismo façam seus cadastros no CADASTUR.

CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. O programa é executado pelo Ministério do Turismo e garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados.

O objetivo é promover o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil. O cadastro é gratuito e irá gerar um Certificado pelo órgão oficial de turismo. Isso demonstrará que você está legalizado e dará maior visibilidade para sua empresa.

De acordo com a Lei 11.771/2008 o cadastro é obrigatório para algumas atividades:

Acampamentos Turísticos;

Agências de Turismo;

Meios de Hospedagem;

Organizadoras de Eventos;

Parques Temáticos;

Transportadoras Turísticas;

Guia de Turismo, conforme Lei 8.623/1993.

O cadastro não é obrigatório para as atividades a seguir, porém é interesse da Secretaria Municipal de Turismo de Mafra, que todos participem de forma legalizada. Estas empresas são:

Casas de Espetáculos;

Centros de Convenções;

Empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e Parque de diversões;

Estruturas de Apoio ao Turismo Náutico;

Locadoras de Veículos para Turistas;

Parques Temáticos Aquáticos;

Prestadoras de Serviços de Infraestrutura para Eventos;

Prestadoras Especializadas em Segmentos Turísticos; e

Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares

Mais informações, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo pelo fone: (47) 3643-7742 ou contato com Gláucia, Diretora de Turismo pelo WhatsApp 47 99996-2582.

