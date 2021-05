Empresas já instaladas Mafra contarão com incentivos econômicos e fiscais

Com o objetivo principal de promover e apoiar setor industrial local, tanto para novos empreendimentos como para os já instalados, a administração municipal tem trabalhado projetando ações que vão auxiliar a retomada do desenvolvimento econômico do Município. Uma dessas ações apresentadas, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania é a concessão de incentivos econômicos e estímulos fiscais, adequados à realidade atual do município.

Os incentivos pretendem ser concedidos para novas empresas e para aquelas já instaladas e em funcionamento, nas áreas da indústria, comércio, agroindústrias, tecnológicas e prestadoras de serviços. Os estímulos fiscais a serem concedidos são: redução de ISS, ISSQN e IPTU pelo prazo de até 10 anos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para receber tal incentivo as empresas deverão protocolar projeto que será analisado e aprovado Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra – CODEM e pelo executivo municipal.