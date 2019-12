Encerramento das atividades coletivas do CAPS I de Mafra

O atendimento normal permanece até esta sexta-feira e retorna no dia 2 de janeiro. Apenas as oficinas coletivas retornam dia 13

Num clima de descontração, harmonia e união, aconteceu o encerramento das atividades coletivas do CAPS I Casa Azul de Mafra. No evento, participaram aproximadamente 80 pessoas entre usuários, familiares e equipe.

A tarde foi embalada com apresentação de poesias feitas pelos usuários, com a apresentação do coral e dos alunos de violão. O Papai Noel também marcou presença: presenteou a todos, posou para fotos, e a equipe preparou um lanche especial. Todas as atividades foram organizadas pelos profissionais do CAPS com muito carinho.

ATENDIMENTO

O Centro de Atenção Psicossocial informa que as atividades/oficinas coletivas encerraram-se no dia 13 de dezembro e retornam apenas no dia 13 de janeiro de 2020. Durante este período, os profissionais irão planejar as atividades do próximo ano. Os atendimentos individuais estão sendo realizados normalmente até sexta-feira, dia 20.

Durante os dias 26 e 27 de dezembro, o CAPS estará realizando atendimento na Policlínica Municipal com horário diferenciado e estendido: das 7h às 19h, sem fechar para o almoço, com a naturóloga Helen Silva, com escuta qualificada, auriculoterapia e atendimento terapêutico com Florais de Bach.

O atendimento retorna ao normal no dia 02 de janeiro 2020, quinta-feira, na unidade do CAPS, no horário das 7h às 17h. Maiores informações pelo telefone (47) 3642-5298.