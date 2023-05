Entrega das benfeitorias e descerramento da placa comemorativa fizeram parte do evento no CAPS I Casa Azul

A tarde de segunda-feira, 15, foi especial para a Secretaria de Saúde de Mafra, em especial, para os servidores e usuários do CAPS I Casa Azul de Mafra. Na presença de autoridades e amigos da instituição, aconteceu o descerramento da placa comemorativa dos 30 anos, além da apresentação das benfeitorias como troca de telhado, pintura interna e externa, troca de cerca, equipamentos novos (computadores, batedeira industrial, micro-ondas, fogão, geladeira, ar-condicionado), entre outras.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Emoção

A coordenadora do Caps I, Adriana Moro, abriu o evento falando da emoção em poder entregar as benfeitorias à comunidade. “Estávamos aguardando há muito tempo por esse momento. O Caps é um lugar de saúde mental e para tanto, precisa ser limpo e organizado e contar com profissionais dedicados”, disse. Adriana agradeceu à Secretaria de Saúde, à Administração Municipal e a todos os servidores que colaboraram para este evento.

Aproveitando o ensejo, o secretário de saúde, Plínio Saldanha, lembrou que há dois anos recebeu uma solicitação para melhorias no Caps. “Estamos felizes em entregarmos as melhorias e reformas. O trabalho de todos vocês é muito importante para o município”, declarou.

A vereadoria Dircelene Dittrich Pinto, na ocasião representando o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Sérgio Luiz Severino, parabenizou o trabalho de toda equipe. “Aqui são atendidos mais de 600 munícipes nesta casa que é em prol do cidadão. Parabenizo essa gestão por ter um olhar diferenciado para saúde e para todas as outras secretarias”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Já o prefeito Emerson Maas, destacou o trabalho realizado pela equipe do Caps. “Sentimos o amor que a coordenadora tem pela instituição, assim como os demais servidores, visando melhorar as condições de infraestrutura. É uma alegria entregar o imóvel revitalizado com melhorias”, declarou. Maas destacou a presença do médico Cláudio Gastal, um dos fundadores da Casa Azul e da primeira enfermeira, Denise Dalagnhol. “Parabenizo aos dois pela presença marcante no dia de hoje e que começaram este trabalho tão importante de tratar da saúde mental de nossos cidadãos”, conclui, parabenizando também toda equipe da instituição pela passagem da data.