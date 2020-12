Entrega das chaves do Residencial Marselha será na próxima semana

Na próxima semana o sonho de conquistar o imóvel próprio se tornará realidade para muitas pessoas em Mafra. Após anos de espera, os futuros moradores do Residencial Marselha receberão as chaves dos apartamentos.

A Caixa Econômica Federal de Mafra terá uma equipe exclusiva para atender os proprietários dos apartamentos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As datas e horários para a retirada da chave são:

Segunda, terça e quarta-feira (dias 28, 29 e 30 de dezembro), das 13h30 às 16h30.

Quem não puder comparecer nessas datas – que a agência estará aberta exclusivamente para compradores do Residencial Marselha – poderá pegar as chaves em janeiro, durante o atendimento normal do banco.

As informações foram passadas ao Click Riomafra pelo advogado do condomínio, Oscar A. Schmidt Júnior, que sempre se dedicou muito para defender os direitos dos compradores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O RESIDENCIAL

O Residencial Marselha fica localizado no bairro Vila Nova, em Mafra-SC. O atraso nas obras causou preocupação em muitos compradores que aguardavam uma definição há anos. Em 2017 o Click Riomafra noticiou o impasse que havia nas obras. Clique aqui para ler e entender.

O lançamento do residencial em Mafra ocorreu no dia 18 de outubro de 2011 com o apoio da Caixa Econômica Federal e da prefeitura de Mafra, que na época realizou a regularização e o desmembramento de área no bairro Vila Nova para a construção do Residencial Marselha, além de realizar o cadastramento das pessoas através da Secretaria Municipal de Habitação. Foram utilizados recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e contrapartida do município, sendo que os investimentos foram de aproximadamente R$ 14 milhões, conforme foi divulgado na época pela prefeitura. A FMM Engenharia era a construtora responsável pela obra e deixou o projeto após entrar em processo de recuperação judicial.

As vendas dos apartamentos – que são enquadrados na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida – iniciaram ainda em 2011 com a opção de compra ou cadastro de reserva da unidade. Houve várias possibilidades de pagamentos, sendo uma delas o financiamento pela Caixa Econômica Federal.

O projeto do Residencial Marselha tem em sua totalidade 22 blocos com 16 unidades em cada. No total são 352 apartamentos. Porém, o projeto foi desmembrado em duas etapas: Marselha 1 (com 12 blocos e 192 apartamentos no total) e o Marselha 2 (com 10 blocos e 160 apartamentos). Foram vendidos e contratados com a Caixa Econômica Federal 138 apartamentos do Marselha 1. Os apartamentos do Marselha 2 não foram comercializados.

Após a FMM Engenharia deixar a obra, a Roma Construtora assumiu em outubro de 2019 para concluir a construção dos 192 apartamentos com o prazo de 12 meses para o término, o que ocorreu com sucesso em 2020.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com o projeto inicial, o Residencial Marselha possui apartamentos de 2 e 3 dormitórios com área privativa de 52m² a 62m², medidores individuais de água e gás, vaga de estacionamento, piso cerâmico em todo o apartamento e esquadrias de alumínio. Além disso, contará com um salão de festas com churrasqueira, praça de convívio, pergolado, playground, alameda de recreação, quiosque, pista de caminhada, espaço longevidade, quadra poliesportiva, portão de veículos automatizado e guarita de segurança.