Equipe administrativa do Centro de Serviços de Mafra passa por capacitação

A equipe administrativa do Centro de Serviços da Prefeitura de Mafra participou de capacitação para atualizar seus conhecimentos sobre o sistema de gestão Pública, na manhã da última quarta-feira, 17, nas dependências da Amplanorte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A capacitação visa tornar os processos internos mais ágeis, proporcionando controle assertivo de todo sistema. Por meio do modo à distância, o colaborador de empresa Pública, realizou o curso falando sobre as ferramentas do sistema, suas funcionalidades e operacionalidade do mesmo.

Para o diretor de obras e serviços da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Diego de Oliveira, este sistema de gestão é fundamental para operações como controle de estoque, armazenamento, saída e entrada de materiais, entre outras funções pertinentes ao trabalho realizado no Centro de Serviços. “A utilização de sistema de controle deixa a gestão mais transparente, inibindo qualquer tipo de desvio ou má destinação de materiais, bem como auxilia no planejamento das ações futuras e correta aplicação das verbas públicas”, explicou. Ele declarou ainda que pretende com este treinamento que todos os servidores atualizem os conhecimentos, pois “é preciso entender bem as funcionalidades, para aplicá-las na prática”.