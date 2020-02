Escadaria na Felipe Schmidt pode receber pintura alusiva as etnias que colonizaram Riomafra

Projeto é da Braspol que também idealiza um Museu do Imigrante

A Representação Central da Comunidade Brasileiro Polonesa no Brasil – Braspol, entidade que com mais de 28 anos em Rio Negro e Mafra, foi totalmente reestruturada e conta com uma nova diretoria desde 2018.

Entre os trabalhos desenvolvidos pela associação está o resgate da memória dos imigrantes. Para isso a entidade vai propor ao Município o projeto para pintura da escadaria na Rua Felipe Schmidt, pintura que simbolizaria as etnias existentes em Riomafra.

Além da pintura a Braspol tem a iniciativa de criar um Museu do Imigrante, para colocar os diversos materiais e objetos da imigração polonesa, resgatando um pouco do passado das nossas duas cidades.

A associação também vem trabalhando para que os imigrantes consigam sua cidadania polonesa e em breve vai estar disponibilizando aulas do idioma de seus antepassados.